Am Montag zwischen 15 und 15.45 Uhr ereignete sich in der Kaiserstraße in Kitzingen ein Unfall. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer stieß mit seinem Fahrzeug gegen einen geparkten BMW. Dieser wurde an der linken hinteren Fahrzeugseite beschädigt. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro.

Ein weiterer Unfall ereignete sich bereits am Freitag zwischen 13.45 und 15 Uhr in Nenzenheim in der Friedhofstraße. Dort war ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug gegen einen geparkten Nissan gestoßen. Dieser wurde an der vorderen linken Fahrzeugseite beschädigt. Es entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro.

Hinweise in beiden Fällen nimmt die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410 entgegen.