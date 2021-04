Zwei Unfallfluchten im Landkreis Kitzingen meldet die Polizei.

Am 31. März zwischen 11.30 und 12 Uhr stieß ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Balthasar-Neumann-Straße in Wiesentheid gegen einen geparkten Audi. Dieser wurde an der linken vorderen Fahrzeugseite beschädigt. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Schaden von etwa 3500 Euro, schreibt die Polizei.

Und in Iphofen stieß ein Verkehrsteilnehmer zwischen dem 30. März, 18.15 Uhr und dem 31. März, 8.45 Uhr, in der Bahnhofstraße gegen einen Renault-Lkw, der in der Nähe des Winzerkellers geparkt war. Dieser wurde an der linken vorderen Fahrzeugseite beschädigt. Es entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro.

Hinweise in beiden Unfallfluchten erbittet die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.