Bereits am Freitag zwischen 12 und 15 Uhr touchierte ein bislang unbekannter Fahrer oder eine Fahrerin in der Balthasar-Neumann-Straße in Kitzingen einen geparkten, weißen BMW 2er an der Stoßstange sowie am Kotflügel. Es entstand ein Schaden von circa 3000 Euro.

Im Zeitraum von Sonntag, 17.30 Uhr, bis Montag, 17 Uhr, wurde der Außenspiegel eines grünen Fiat 500 in Kitzingen abgefahren. Das Auto war in der Bismarckstraße in Kitzingen am rechten Fahrbahnrand geparkt. Anschließend flüchtete der unbekannte Verursacher oder die Verursacherin von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden von rund 100 Euro.

Hinweise in beiden Fällen an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.