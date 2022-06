Die Staatsstraße St 2420 zwischen Wiesentheid und Rüdenhausen und die Staatsstraße St 2421 zwischen Feuerbach und Rüdenhausen werden vom 27. Juni, 10 Uhr, bis voraussichtlich 1. Juli, circa 13 Uhr, voll gesperrt, teil die A3 Nordbayern GmbH & Co. KG mit. Die Umleitung erfolgt über die B 286 gemäß der Umleitungsbeschilderung U1 in Richtung Wiesentheid und Feuerbach sowie U2 in Richtung Rüdenhausen.

Im Zuge des Ausbaus der Autobahn A 3 wurden in diesem Bereich die Arbeiten an der Fahrbahn in Richtung Frankfurt abgeschlossen und die Baustellenverkehrsführung wurde verlegt. Nunmehr beginnt hier der Ausbau der Richtungsfahrbahn Nürnberg. Im Zuge dieser Bauarbeiten werden nun auch die beiden südlichen Brücken-Teilbauwerke erneuert. Im ersten Arbeitsschritt werden die Unterstützungskonstruktionen sowie das Behelfsbauwerk entfernt, im nächsten Arbeitsschritt wird sodann der Abbruch der beiden Bestandsbauwerke erfolgen.