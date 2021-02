Rödelsee vor 53 Minuten

Zwei Spielplätze bekommen ein Trampolin

Zum letzten Mal stellt der Gewinnsparverein über die Raiffeisenbank Kitzinger Land eG der Gemeinde Rödelsee Mittel in Höhe von 6000 Euro zur Verfügung. Die Mittel sind für Kunst, Kultur, Kinder- und Jugendarbeit in einer Gemeinde zu verwenden. Bereits in den Vorjahren hat die Gemeinde immer wieder erhebliche Zuwendungen erhalten. Dies wird sich, so heißt es in der Sitzungsvorlage des Gemeinderats, infolge des Zusammenschlusses mit der Raiffeisenbank Mainschleife Volkach-Wiesentheid eG wohl ändern.