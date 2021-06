Mit zwei Fällen von Sachbeschädigung muss sich die Polizei Kitzingen beschäftigen. Zwischen 11.38 und 18.05 Uhr hat es am Donnerstag in der Korbacher Straße in Wiesentheid auf dem Rewe-Parkplatz ein Unbekannter die Motorhaube eines dort geparkten braunen Hyundais verkratzt. Es entstand hierdurch ein Schaden von 3000 Euro, heißt es im Polizei bericht.

In der Bachgasse in Rödelsee ist im Zeitraum von Mittwoch, 16 Uhr, bis Donnerstag, 12 Uhr, vor einem Anwesen ein Blumenkübel umgeworfen worden. Dieser fiel auf eine Steinplatte an der Hauswand und zerstörte diese. Es entstand ein Schaden von 100 Euro.

Hinweise in beiden Fällen an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.