Kitzingen vor 49 Minuten

Zwei Reifen zerstochen

In der Zeit von Montag, 16.30 Uhr, bis Dienstag, 5.10 Uhr, wurden in der Danzinger Straße in Kitzingen vermutlich mit einem Messer die beiden Reifen eines schwarzen Mercedes, welcher in der öffentlichen Durchfahrt zur Grundschule rechtsseitig parkte, zerstochen. Es entstand ein Sachschaden von circa 400 Euro, schreibt die Polizei.