In der Zeit vom Samstag bis Sonntag zerstach ein noch unbekannter Täter beide Reifen auf der rechten Fahrzeugseite eines in Prichsenstadt in der Wiesentheider Straße vor dem Stadttor ordnungsgemäß geparkten Pkw BMW. Der Schaden wird laut Polizeiangaben auf rund 300 Euro geschätzt.

Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.