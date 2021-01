Marktbreit aktualisiert vor 1 Stunde

Zwei Reifen in Marktbreit plattgestochen

Ein Unbekannter hat zwei Reifen eines geparkten Volvo mit Schweizer Kennzeichen in Marktbreit platt gestochen. Die Tat geschah nach Angaben der Polizei zwischen Freitag, 16 Uhr und Samstag, 11.30 Uhr in der Mühlsteige. Der Eigentümer hatte sein Fahrzeug an Neujahr ordnungsgemäß am Straßenrand abgestellt und den Schaden am Folgetag bemerkt. Der Schaden beläuft sich auf rund 400 Euro.