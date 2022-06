Kitzingen vor 45 Minuten

Zwei Räder vor dem Kitzinger Freibad gestohlen

Gleich zwei Fahrräder wurden am Donnerstag zwischen 15.15 und 20.10 Uhr vor dem Kitzinger Freibad in der Marktbreiter Straße gestohlen. Eine unbekannte Person entwendete zwei Herren-Mountainbikes, die beide mit Zahlenschloss gesichert am Fahrradabstellplatz des Schwimmbads gestanden hatten. Der Beuteschaden der beiden Räder beläuft sich auf circa 1400 Euro.