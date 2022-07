Kirchschönbach vor 1 Stunde

Zwei Posten nur kommissarisch besetzt

Noch ist es relativ weit weg, aber es wird kommen, das 100-jährige Jubiläum des Kirchschönbacher Sportvereins (SVK). In vier Jahren, 2026 wir es so weit sein, da soll dann das hundertjährige Jubiläum, des aktuell rund 260 Mitglieder zählenden Vereins, gefeiert werden. Die ein oder anderen Weichen dafür müssen bereits in den nächsten drei Jahren gestellt werden und für diese kommende Zeit gibt es nun wieder eine engagierte Führungsmannschaft im Sportverein, die jedoch auf zwei Positionen nur kommissarisch besetzt ist.