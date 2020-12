Zwei neue Todesfälle im Zusammenhang mit Corona vermeldet das Landratsamt Kitzingen in seiner jüngsten Mitteilung: Eine 88 Jahre alte Frau aus dem Landkreis Kitzingen ist am Sonntag in der Klinik Kitzinger Land verstorben. Sie ist der 17. Todesfall im Landkreis Kitzingen mit einem positiven Corona-Test.

Am Montag verstarb dann ein 79 Jahre alter Mann in der Klinik, auch mit einem positiven Corona-Test; er war Bewohner des Seniorenheims Phönix in Dettelbach. Er ist damit der 18. Todesfall im Landkreis mit einem positiven Corona-Befund seit Ausbruch der Pandemie.

Die Lage im Seniorenresidenz Phönix

Weiterhin steigen die Zahlen der positiv Getesteten in der Seniorenresidenz Phönix in Dettelbach. Aktuell sind 39 Bewohner coronapositiv, ebenso zwölf Mitarbeiter und eine Person, die als externer Dienstleister tätig ist. Am vergangenen Freitag fand eine gemeinsame Begehung mit dem Bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) statt. Am Montag wurden dann alle Bewohner und Mitarbeiter erneut getestet, schreibt das Landratsamt.

In der Senioreneinrichtung leben etwa 130 Bewohner und es gibt etwa 65 Mitarbeiter. Bereits am 10. Dezember wurde ein Aufnahmestopp für die Seniorenresidenz ausgesprochen. Der Betreiber hat zudem Pandemiebereiche eingerichtet.