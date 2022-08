Dettelbach vor 1 Stunde

Zwei neue Ladesäulen für Elektroautos in Dettelbach

In Dettelbach können ab sofort an zwei neuen Ladesäulen Elektroautos mit regionalem Ökostrom geladen werden. Bürgermeister Matthias Bielek hat gemeinsam mit Bernhard Gessner, zuständig für Elektromobilität bei der N-Ergie, die neuen Ladesäulen symbolisch in Betrieb genommen. Das geht aus einer Pressemitteilung des Unternehmens hervor.