In der Zeit von Freitag, 17 Uhr, bis Samstag, 9 Uhr, kam es in der Wörthstraße in Kitzingen zu einem Fahrraddiebstahl. Das Rad war mit einem Kettenschloss an einer Stange an der Hauswand auf Höhe Hausnummer 38 gesichert. Der Unbekannte öffnete mit einem nicht bekannten Werkzeug das Schloss und entwendete das schwarz-weiße Mountainbike, teilt die Polizeiinspektion Kitzingen mit.

Auch in Dettelbach entwendete ein bislang unbekannter Täter in der Zeit von Sonntag, 20 Uhr, bis Montag, 9.45 Uhr, in der Würzburger Straße auf Höhe Hausnummer 14 ein blaues Mountainbike aus dem Innenhof eines Anwesens.

Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen, Tel.: (09321) 1410.