Zu einem Streit zwischen zwei Männern kam es am Mittwochabend an der Kreuzung Hindenburgring Süd/Friedrich-Ebert-Straße in Kitzingen.

Ein 24-jähriger Fußgänger überquerte die Fußgängerampel, obwohl diese auf Rot stand. Nach aktuellen Erkenntnissen soll ein unbekannter Fahrer eines weißen Kleinwagens in diesem Moment an den Kreuzungsbereich heran gefahren sein und gehupt haben. Es soll zunächst zu einer verbalen Streitigkeit zwischen den beiden Männern gekommen sein, bei der möglicherweise auch gegenseitige Beleidigungen geäußert wurden, heißt es im Polizeibericht.

Anschließend soll der Autofahrer sein Fahrzeug am Fahrbahnrad abgestellt haben und ausgestiegen sein. Er hätte dem 24-jährigen Fußgänger zwei Bierflaschen aus der Hand gerissen und in ein angrenzendes Gebüsch geworfen. Der Fußgänger soll dabei Verletzungen an der linken Hand erlitten haben. Nach weiterer Diskussion zwischen den beiden Männern wäre der Autofahrer zurück in sein Fahrzeug gestiegen und davon gefahren.

Der Autofahrer war circa 30 Jahre alt, hatte eine kräftige Statur, eine ovale/längliche Gesichtsform und sehr kurzes krauses Haar. Seine Stimme war belegt, bzw. heiser. Der Mann war mit einer blauen Jeanshose und einem blauen Sweatshirt bekleidet.

Hinweise an die Kitzinger Polizei unter Tel.: (09321) 1410.