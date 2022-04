Schützen, Sänger, Vogelschützer: Diese Leidenschaften teilen der Kleinlangheimer Altbürgermeister Roland Lewandowski und der Albertshöfer Tilo Gernert. Als der Kleinlangheimer "Auflegschütze" Roland Lewandowski den Albertshöfer Schützenbrüdern einen kostenlosen Aufleglehrgang anbot und auch erfolgreich durchführte, da ahnte er nicht, was er sich bei dem anschließenden gemütlichen Beisammensein noch auflud.

Denn damals war auch Tilo Gernert Teil der Runde. Und der hat vor über 35 Jahren einen Nistkasten entwickelt, der seiner Aussage nach einer der besten ist, der jemals erfunden wurde. Darauf besitzt er sogar ein Patent. Inzwischen dürfte er zwischen 3000 und 4000 Nistkästen gebaut und verteilt haben.

Da Lewandowski Interesse an Bau und Betreuung von Nistmöglichkeiten zeigte und sich etwa 200 dieser Quartiermöglichkeiten für Höhlenbrüter, Fledermäuse oder Eulen vorstellen konnte, versprach ihm Gernert die Lieferung von 50 Stück und das vier Jahre lang "und in Kürze sollen noch Nummer 201 bis 250 folgen", wie Lewandowski bei dem Treffen am Kleinlangheimer Schützenhaus erzählte. Bei der Gelegenheit stellten sie verschiedene Modelle vor. Mit dabei auch die Kleinlangheimer Bürgermeisterin Gerlinde Stier, die Eichenholz der Gemeinde für die Bauarbeiten zur Verfügung gestellt hatte.

Über 90 Prozent der Nistkästen belegt

Der Kleinlangheimer Altbürgermeister hatte zudem in Eigenregie weitere 60 Nistmöglichkeiten für Meisen, Sperlinge, Stare, Eulen, Fledermäuse und weitere Höhlenbewohner gebaut. Zur Pflege der Nistkästen erhielt Lewandowski zudem drei ausziehbare Alu-Reinigungsstangen, damit die Reinigung der Kästen und damit die Entfernung alter Nester samt Flöhen und Milben ohne Leiter erfolgen können. Dabei stellte sich heraus, dass von den 150 Nistmöglichkeiten, die Gernert 2021 kontrollierte, über 90 Prozent belegt waren.

Was ihm besondere Freude bereitete, da er dank der guten Konstruktion nicht von schmerzhaften Flohstichen geplagt wird Die Unterkunft für die verschiedenen Vogelarten kann per Stange nach oben gekippt und so gereinigt werden.

Gernert, der übrigens im vergangenen Jahr seinen 80. Geburtstag feierte, kann weiterhin seinen Einsatz für Vogelwelt und Höhlenbewohner fortführen. Mit seiner neuen Hüfte sei er wieder voll einsatzfähig, erzählt er bei dem Treffen.

Wiedehopf am Kleinlangheimer Schützenhaus entdeckt

Wie sehr den beiden die Vogelwelt und die Natur am Herzen liegen, sieht man auch daran, dass Lewandowski auch Insektenhotels baut. Und er ist mit einem besonderen Nistkasten zur Stelle, wenn zum Beispiel ein Wiedehopf im Umfeld des Kleinlangheimer Schützenhauses auftaucht.

Am Haus selbst sind natürlich auch Nistmöglichkeiten für verschiedene Arten angebracht. Über das Angebot freuen sich die beiden Vogelschützer und die Kleinlangheimer Bürgermeisterin besonders, da die heimische Vogelwelt nicht nur ein sehr nützlicher Insekten- und Schädlingsvertilger sei, "sondern alle durch Zwitschern und Gesang erfreut", so Lewandowski. Und der Altbürgermeister ergänzt: "Wir sind zwei rundum zufriedene Vogelschützer, die trotz vieler Arbeit für die Höhlenbrüter ihren Spaß haben."