Rüdenhausen vor 1 Stunde

Zwei Leichtverletzte bei Unfall bei Rüdenhausen

Der 19-jährige Fahrer eines Peugeot wollte am Dienstagnachmittag von der Kreisstraße 15 bei Rüdenhausen auf die Bundesstraße 286 in Richtung Castell auffahren, kollidierte dabei aber mit einer vorfahrtsberechtigten, von links kommenden 54-jährigen Dacia-Fahrerin. Vermutlich, so steht es im Polizeibericht, schätzte der junge Mann die Situation falsch ein. Durch die Wucht des Aufpralls erlitten beide Unfallbeteiligte leichte Verletzungen. Für die Bergung der nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge war ein Abschleppdienst vonnöten. Es entstand ein Schaden von circa 5500 Euro.