Marktbreit vor 1 Stunde

Zwei Leichtverletzte bei Aufffahrunfall

Ein 32-Jähriger hielt am Montagnachmittag mit seinem VW auf der Staatsstraße 2271 in Richtung Marktbreit an einer Rot zeigenden Ampel an. Das bemerkte eine nachfolgende 62-jährige Opel-Lenkerin zu spät und fuhr auf das Heck des Vordermanns auf. Durch die Wucht des Aufpralls erlitten beide Unfallbeteiligte laut Polizeibericht leichte Verletzungen und wurden vom Rettungsdienst zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus transportiert. Es entstand ein Schaden von circa 3000 Euro.