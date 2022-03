Kitzingen vor 30 Minuten

Zwei Ladendiebinnen in Kitzingen erwischt

Bereits Anfang vergangener Woche gingen einem Ladendetektiv Diebe ins Netz. In einem Verbrauchermarkt in der Marktbreiter Straße in Kitzingen konnte der Detektiv laut Polizeibericht eine 32-Jährige beobachten, wie diese einen Lippenstift im Wert von 15 Euro entwendete. Am Folgetag war es eine 62-Jährige, die einen Deo-Stift im Wert von zwei Euro. In beiden Fällen wird nun wegen Ladendiebstahl ermittelt.