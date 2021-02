Im Laufe des Dienstags ereigneten sich insgesamt zwei Ladendiebstähle im Landkreis Kitzingen.

In der Hafenstraße in Marktbreit hat eine 40-jährige Frau in einem Einkaufsmarkt Ware im Wert von zwölf Euro gestohlen und in Volkach in der Röthe entwendete ein neunjähriges Kind in einem Einkaufsmarkt Ware im Wert von vier Euro.

Beide wurden jeweils vom Ladenpersonal beobachtet. Die Frau konnte nach erfolgter Feststellung ihrer Personalien wieder entlassen werden. Das Kind wurde anschließend von den Ordnungshütern wieder an seine Mutter übergeben, wie die Polizei schreibt.