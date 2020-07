Iphofen vor 40 Minuten

Zwei Klassen feiern ihren Abschluss

Am Donnerstag war die Klasse 9a in die Karl-Knauf-Halle in Iphofen eingeladen. 20 Schüler kamen mit jeweils einer Begleitperson. In diesem Jahr haben 70 Prozent den qualifizierenden Mittelschulabschluss geschafft, wie die Schule mitteilt.