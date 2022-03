Kitzingen vor 1 Stunde

Zwei Jungen auf einem Fahrrad missachten Vorfahrt von Auto: Zusammenstoß

Ein 43-jähriger Mann fuhr am Mittwochabend mit seinem VW in Kitzingen in der Bismarkstraße von der Glauberstraße aus kommend. An der Kreuzung zum Spinnengäßchen überquerte ein Schüler mit seinem Fahrrad die Fahrbahn. Auf dem Rad saß außerdem ein weiterer Junge, wie die Polizei mitteilt.