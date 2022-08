Kitzingen vor 20 Minuten

Zwei Jugendliche mit Spraydose auf Baugerüst

Dass sich zwei Jugendliche auf einem Baugerüst in der Balthasar-Neumann-Straße aufhalten, wurde der Polizeiinspektion Kitzingen am Montag gegen 0.55 Uhr über den Notruf mitgeteilt. Vor Ort traf die Streifenbesatzung auf zwei Jungen im Alter zwischen 13 und 14 Jahren. Bei dem 14-Jährigen fanden die Ordnungshüter eine Spraydose. Nach derzeitigen Kenntnisstand waren jedoch keine Schäden an der momentan zu sanierenden Kirche festzustellen, heißt es im Polizeibericht. Letztlich wurden die Eltern verständigt, um die beiden Sprösslinge bei der Polizeiinspektion Kitzingen abzuholen.