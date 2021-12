Fahrraddiebe kommen in der Regel ungestraft davon. Die meisten Diebstähle werden nie geklärt. Umso erfreulicher, wenn der Polizei zwei Jahre nach einer solchen Tat ein Dieb ins Netz geht. Der 38-Jährige wurde von den Beamten am Samstag gegen 18.45 Uhr im Rahmen einer "routinemäßigen Kontrolle" überführt, wie es im Polizeibericht heißt.

Sie hielten den Mann in der Kitzinger Siedlung an und stellten fest, dass das von ihm genutzte Gefährt im Jahr 2019 seinem rechtmäßigen Eigentümer entwendet worden war. Damit nicht genug: Der neue Besitzer hatte an dem Mountainbike umfangreiche Veränderungen vorgenommen. So beschleunigte ein angebauter Motor das Rad auf bis zu 38 km/h.

Doppeltes Pech für den versierten Techniker: Ihn erwartet nun nicht nur eine Anzeige wegen Diebstahls, sondern auch wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und ohne Versicherungsschutz. Beides wäre nämlich für das umgebaute Fahrrad nötig gewesen.