Mainstockheim vor 1 Stunde

Zwei Holzpferde für Garten

Der Verkauf beim Second-Hand-Basar im Kindergarten in Mainstockheim lief sehr gut. So konnte der Elternbeirat, vertreten durch die Vorsitzende Mandy Reitmeier (links) und weitere Vorstandsmitglieder aus dem Verkaufserlös zwei Holzpferde kaufen und an die Kinder und ihre Erzieherinnen übergeben. Kindergartenleiterin Ute Sycha (dritte von links) zeigte sich genauso begeistert wie die beiden Kinder Nedag und Lena, die zuerst reiten durften.