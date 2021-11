Volkach vor 1 Stunde

Zwei große Gebäude geplant: 32 neue Wohnungen für Volkach

Bezahlbarer, barrierefreier Wohnraum: Was mitten in Volkach gebaut wird, klingt fast zu gut, um wahr zu sein. Doch bei der Sozialfrage wurde es in der Stadtratssitzung schwammig.