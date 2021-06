Bereits am 24. Juni zerkratzte ein Unbekannter zwischen 7 und 15 Uhr in der Friedrich-Hiller-Straße in Albertshofen vermutlich mit einem spitzen Gegenstand die gesamte rechte Seite eines grauen VW-Golf. Es entstand ein Schaden von circa 2000 Euro, teilt die Polizei mit.

An diesem Mittwoch zwischen 10.10 und 10.50 Uhr wurde außerdem in der Friedensstraße in Kitzingen auf dem Parkplatz des Ärztehauses ein schwarzer VW-Golf auf der linken Fahrzeugseite verkratzt. Es entstand ein Schaden von circa 500 Euro.

Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.