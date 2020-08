Marktbreit vor 31 Minuten

Zwei Fahrzeuge beschädigt

Am Samstag zwischen 10 und 10.45 Uhr beschädigte im Sippachsweg in Marktsteft ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug einen geparkten Audi laut Polizeibericht an der linken vorderen Fahrzeugseite. Anschließend entfernte sich der Verursacher. Es entstand ein Schaden von 2500 Euro.