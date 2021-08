Mainbernheim vor 1 Stunde

Zwei Fahrräder aus Hofeinfahrt gestohlen

Eine unbekannte Person hat am Freitag, 20. August, in der Zeit von 16.45 Uhr und 19.30 Uhr in der Herrnstraße aus einer mit einem Tor versperrten Hofeinfahrt ein schwarzes Damenrad der Marke Cube und ein schwarzes BMW-Kinderfahrrad entwendet, heißt es im Bericht der Polizei. Der Wert der Räder beläuft sich auf rund 1550 Euro.