Kitzingen vor 1 Stunde

Zwei Fahrer vermutlich unter Drogeneinfluss

Am Montag kontrollierten Beamte der Kitzinger Polizei um 10.15 Uhr und um 15.50 Uhr einen E-Scooter-Fahrer in der Hoheimer Straße und einen Volvo-Fahrer in der Repperndorfer Straße.