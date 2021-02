Am Montag, 1. März, ist etwas geboten in Kitzingen. Gleich zwei Protestaktionen sind angekündigt. Los geht es mit dem Protest der IG Metall. Um 9.30 Uhr treffen sich Delegierte der Betriebe Leoni, Frankenguss, Baumüller, Gea, Schaeffler und Bosch-Rexroth zu einer Menschenkette an der Nordtangente vor dem Gea-Werk. Grund sind die laufenden Tarifverhandlungen. Laut einer Pressemitteilung der IG Metall versucht der Unternehmerverband vbm die Pandemie zu nutzen, um tarifpolitische Standards zurückzudrehen. Der pandemiebedingt erforderliche Abstand soll mit Zollstöcken, die die Beteiligten in die Hände nehmen, organisiert werden. Außerdem sind Mundschutzmasken Pflicht, heißt es in der Pressemitteilung.

Um 11 Uhr geht es mit der Aktion Gedeckter Tisch und gemachtes Bett auf dem Marktplatz weiter. Damit will das Gastgewerbe laut Pressemitteilung bayernweit auf die verzweifelte Situation der Betriebe und die momentane Perspektivlosigkeit aufmerksam zu machen. Deswegen stellen Gastronomen und Hoteliers als stillen Protest am 1. März einen gedeckten Tisch beziehungsweise ein gemachtes Bett auf. Als zentraler Punkt steht auf dem Kitzinger Marktplatz ein gedeckter Tisch. Gastronomen aus dem Landkreis, die sich beteiligen, stellen zwischen 10 und 14 Uhr Bett und Tisch auf.