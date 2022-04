Zwei angemeldete Demonstrationen mit Corona-Bezug fanden am Montag im Landkreis Kitzingen statt. Diese verliefen laut Pressebericht der Polizei friedlich und ohne Störungen.

Gegen 19 Uhr fanden sich etwa 170 Teilnehmer der angemeldeten Versammlung im Bereich Bleichwasen ein. Anschließend lief der Demonstrationszug durch die Stadt. Die Beschränkungen seitens des Landratsamtes Kitzingen wurden von den Teilnehmern eingehalten. Die Polizei griff lediglich verkehrsregelnd ein, um ein sicheres Überqueren der Fahrbahnen durch die Teilnehmer zu gewährleisten. Die Demonstration wurde vom Versammlungsleiter gegen 20.15 Uhr an der alten Mainbrücke beendet.

Ab 18 Uhr versammelten sich in Volkach etwa 40 Personen am Marktplatz. Nach Bekanntgabe der Auflagen gingen die Versammlungsteilnehmer durch die Volkacher Innenstadt und kamen gegen 19 Uhr wieder am Marktplatz an. Nach mehreren Redebeiträgen beendete der Versammlungsleiter die Zusammenkunft kurz vor 20 Uhr. Die Demonstration verlief friedlich und die Beschränkungen wurden eingehalten.