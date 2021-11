Volkach vor 1 Stunde

Zwei Binnenschiffe auf dem Main kollidiert

Am Freitagabend wurde der Wasserschutzpolizei Schweinfurt ein Zusammenstoß von zwei Binnenschiffen gemeldet. Auf dem Main, in der Ortslage Volkach und in Richtung Würzburg unterwegs, musste ein ohne Passagiere fahrendes Flusskreuzfahrtschiff, das amtlich als Fahrgastkabinenschiff bezeichnet wird, vor der Volkacher Mainbrücke das höhenveränderliche Steuerhaus einfahren, teilt die Polizei in ihrem Bericht mit. Dazu verringerte das Fahrgastschiff die Fahrt unzulässiger Weise derart, dass das Schiff vertrieb und mit einem in Richtung Schweinfurt aus dem Schleusenkanal Gerlachshausen ausfahrenden Gütermotorschiff seitlich kollidierte.