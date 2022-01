In der Zeit von Samstagabend, gegen 20 Uhr, bis Sonntagnachmittag, 14 Uhr, wurde in der Schrannenstraße in Kitzingen ein grauer 2er BMW beschädigt. Eine bislang unbekannte Person zerkratze an dem geparkten Fahrzeug mit einem spitzen Gegenstand die Motorhaube rechtsseitig sowie die Frontstoßstange mittig. Es entstand ein Schaden in Höhe von schätzungsweise 500 Euro, schreibt die Polizei.

Am Montag, um 12.15 Uhr, wurde außerdem in der Breslauer Straße ein schwarzer VW Golf an der Heckklappe sowie am Kotflügel hinten rechts verkratzt. Der Fahrer hatte das Auto nur etwa fünf Minuten vor einem dortigen Lebensmittelgeschäft geparkt. Der Schaden wird mit 1500 Euro beziffert.

Hinweise in beiden Fällen an die Kitzinger Polizei unter Tel.: (09321) 1410.