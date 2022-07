Iphofen vor 34 Minuten

Zwei Autos in Iphofen zerkratzt

Zwischen Montag, 19.30 Uhr, und Dienstag, 8 Uhr, hat eine unbekannte Person zwei in der Neubergstraße in Iphofen am rechten Fahrbahnrand stehende Autos verkratzt. Es wurde jeweils ein blauer Nissan sowie ein gelber Skoda ringherum mit einem spitzen Gegenstand beschädigt, geht aus dem Polizeibericht hervor. Es entstand ein Schaden von circa 15.000 Euro.