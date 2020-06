Zwei Autos beschädigt - Polizei sucht Hinweise

Am Samstag zwischen 1 und 9 Uhr wurde ein schwarzer Renault Twingo am Julius-Echter-Platz in Iphofen an der linken Fahrzeugseite durch bislang unbekannte Täter beschädigt. Das Fahrzeug zeigte deutliche, frische Kratzspuren. Der Schaden: rund 1.000 Euro. Die Polizei bittet in ihrem Bericht um Hinweise von Zeugen.

Zwischen Freitag, 22 Uhr, und Samstag, 13.30 Uhr, wurde am Oberen Mainkai in Kitzingen an einem geparkten, weißen Hyundai der linke Außenspiegel abgebrochen. Der Schaden wird mit rund 200 Euro bemessen. Der Täter konnte unerkannt flüchten.

Täterhinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel. 09321/141-0.