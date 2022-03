Rund 380 Teilnehmerinnen und Teilnehmer beteiligten sich am Montagabend am angemeldeten Corona-Protestmarsch in Kitzingen. Der Demonstrationszug bewegte sich nach Angaben der Polizei vom Bleichwasen durch die Stadt. Die Auflagen und Abstände seien eingehalten worden, berichtet die Inspektion Kitzingen. Nach einer Stunde war die Demonstration zu Ende.

In Volkach fand am Montagabend erstmals eine angemeldete Demonstration statt; bisher waren Teilnehmer des Protestzugs mitgelaufen, ohne eine Versammlung anzuzeigen. Rund 45 Demonstranten kamen laut Polizei am Marktplatz zusammen. Es folgten ein Zug durch die Altstadt und mehrere Redebeiträge nach Rückkehr auf den Marktplatz. Die Demonstration verlief friedlich und die Beschränkungen wurden eingehalten, meldet die Polizei.