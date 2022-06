Kitzingen vor 26 Minuten

Zuschuss für Luftreinigungsgeräte an Kitzinger Schulen

109 Luftreinigungsgeräte sind in den vergangenen Wochen in den fünf Schulen eingebaut worden, in denen die Stadt Kitzingen der sogenannte Sachaufwandsträger ist. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 416.244 Euro, die Förderung der Regierung von Unterfranken betrug 190.750 Euro, teilt die Stadt Kitzingen in einem Presseschreiben mit. Die Luftreinigungsgeräte sind in der Grund- und Mittelschule Siedlung, in der Grundschule St. Hedwig, der Paul-Eber-Schule und in der Friedrich-Bernbeck-Schule eingebaut worden.