Kitzingen vor 1 Stunde

Zuschüsse vom Bezirk

Über zwei Zuschüsse des Bezirks Unterfranken freuen sich die Verantwortlichen im Kitzinger Rathaus. Für die Vorprojektierung der Fassade am historischen Rathaus gewährte der Bezirk einen Zuschuss von 2860 Euro, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Kitzingen. Die Restaurierung des Brunnens an der Ecke Kanzler-Stürtzel-Straße/Mühlbergstraße (im Bild) wurde vom Bezirk Unterfranken mit 5000 Euro bezuschusst.