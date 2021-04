Wie Markt Einersheims Bürgermeister Herbert Volkamer in der jüngsten Ratssitzung mitteilte, sind die aus Markt Einersheim für das Regionalbudget des Amtes für ländliche Entwicklung (ALE) beantragten Projekte in der Vergabesitzung bewilligt worden. Die Gemeinde erhält 10 000 Euro aus dem Regionalbudget für die Grünflächenaufwertung in der Bahnhofstraße. Wie der Bürgermeister öffentlich machte, hat die Gemeinde den Auftrag für die Bahnhofstraße für 27 000 Euro an die Firma Pflanzen Weiglein aus Geesdorf vergeben. Zusätzlich gehen 3000 Euro aus dem Regionalbudget an den Sportverein für Verbesserungen an Toren und der Beleuchtung.

Weitere Themen im Rat

In normalen Jahren würde im Terrassenbad im Mai die Badesaison eröffnet, was aber heuer wegen der Corona-Pandemie wie schon im Vorjahr nun später zu erwarten ist. "Wir stehen mit unseren ehrenamtlich helfenden Kräften in den Startlöchern", sagte Herbert Volkamer und er ließ wissen, dass weitere Helfer für die Gemeinde willkommen seien.

Die Ratsrunde befürwortete den Antrag des Unternehmens Knauf Gips KG für einen Sonderbetriebsplan am Werk II in Markt Einersheim unter Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen. Sonderbetriebsplan heißt, dass Knauf auf einer Fläche nördlich des Firmengeländes in Blickrichtung Schwanberg Gips im Tagebau abbauen will.

Die Wanderwege im Schlossberg sind durch Witterungseinflüsse und Auswaschungen in Mitleidenschaft gezogen und die Gemeinde möchte die Wege verbessern. Doch da die Wege im Naturwaldreservat des Waldschutzgebiets Schlossbergsattel liegen, muss erst das Staatliche Forstamt dem Vorhaben zustimmen.

Der Bürgermeister konnte jetzt den Vollzug der Verlegung eines Telefon-Festnetzanschlusses für das Feuerwehrgerätehaus melden. Dadurch ist auf dem Weg eines Telefaxes jetzt die Alarmierung der Freiwilligen Feuerwehr möglich.