Zusammenstoß zweier Fahrräder: 72-Jährige in Reupelsdorf gestürzt

Am Sonntagabend war ein 82-jähriger Fahrradfahrer in Reupelsdorf im Setzäckerweg unterwegs. Bei einem Überholvorgang stieß der Mann aus Unachtsamkeit gegen ein vorausfahrendes Fahrrad, teilt die Polizei mit. Die 72-jährige Radfahrerin stürzte daraufhin von ihrem Fahrrad, sie erlitt leichte Verletzungen und wurde in die Klinik Kitzinger-Land gebracht. Es entstand kein Schaden.