Zusammenstoß von Sattelzug und VW nach Überholmanöver

Auf der Bundesstraße 286 zwischen Castell und Birklingen ereignete sich am Donnerstagnachmittag ein Verkehrsunfall. Kurz vor dem Ortseingang Castell überholte ein 53-jähriger Lenker eines Sattelzuges in einer Linkskurve einen Traktor, heißt es im Bericht der Polizei. Zeitgleich kam ein 36-jähriger Fahrzeugführer eines VW-Busses entgegen. Trotz eines sofortigen Ausweichmanövers konnte der VW-Fahrer einen Frontalzusammenstoß nicht verhindern. Durch die Wucht des Aufpralls verletzte sich der 36-jährige Mann. Die Erstversorgung der leichten Verletzungen übernahm der Rettungsdienst. Aufgrund der Beschädigungen mussten beide Kraftfahrzeuge von einem Abschleppdienst geborgen werden. An der Einsatzstelle unterstützten die Feuerwehren Castell und Birklingen mit insgesamt 17 Helfern. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 20 000 Euro.