Zusammenstoß im Kreuzungsbereich

Ein 69-jähriger Mann befuhr nach Mitteilung der Polizeiinspektion am Donnerstagabend mit einem VW die Kreisstraße 16 bei Iphofen und setzte zum Abbiegen nach links auf die Bundesstraße 8 an. Vermutlich schätzte er hierbei die Entfernung einer vorfahrtsberechtigten, von links kommenden 50-jährigen VW-Fahrerin falsch ein. Diese konnte ihr Auto nicht mehr rechtzeitig abbremsen, was zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge im Kreuzungsbereich führte. Nachdem der VW des Mannes nicht mehr fahrbereit war, wurde dieser durch einen Abschleppdienst von der Unfallstelle geborgen. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 5500 Euro.