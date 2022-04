"Gärten in Unterfranken –Mensch & Natur im Porträt" lautet der Titel der Wanderausstellung des Bezirks, die aktuell Station im Volkacher Museum Barockscheune macht. Am Freitagabend wurde sie feierlich eröffnet. Die Ausstellung zeigt attraktive Gärten in Unterfranken und gibt einen kulturhistorischen Überblick über die Gartenentwicklung in der Region. Kuratorin Katja Tschirwitz von der Agentur KulturPartner, die die Ausstellung in Zusammenarbeit mit Dr. Clemens Lukas erstellte, führte in die Thematik ein.

Nicht nur für Gartenfans und Naturfreunde sind die großformatigen Fotodrucke interessant. Optische Leckerbissen und sorgfältig recherchierte Texte versorgen Liebhaber mit Detailinformationen. Die Ausstellung gibt einen historischen Überblick über die Gartenentwicklung in Unterfranken. Fühlkisten und eine Duftorgel aus dem Botanischen Garten Würzburg runden sie ab.

Porträtiert werden Schlossparks und Bürgergärten, Kurgärten und ländliche Nutzgärten, Volksparks und Botanische Gärten. Die Ausstellung wanderte bislang vom Museum für Franken in Würzburg (2018) über acht Stationen bis zuletzt ins Dettelbacher KUK im vergangenen Jahr. Im Mittelpunkt der Präsentation steht das enge Zusammenspiel von Natur und Mensch, wie es beispielsweise in den Volkacher Grabengärten zu beobachten ist.

Zusammenhängende Gärten

"Wie vielerorts in Franken findet man auch in Volkach zusammenhängende Nutzgärten direkt am historischen Stadtkern", ging Museumsleiterin Margit Hofmann auf die örtlichen Gegebenheiten und die Geschichte ein. Im ehemaligen Stadtgraben gelegen prägen die Grabengärten heute die Stadtansicht im Westen Volkachs verbunden mit besonderem Charme. Auch im Norden findet sich entlang des Bachs eine bedeutende Zahl an zusammenhängenden Gärten, so Hofmann. Im Süden und Osten seien Gärten nur noch vereinzelt in ihrer alten Form erhalten, da sie vielfach überbaut wurden.

Die Grabengärten in Volkach befinden sich heute alle in Privatbesitz und grenzen an bewohnte Häuser an, wobei jedoch Garten- und Hauseigentümer nicht immer identisch seien. Umformungen oder Überbauungen der Grabengärten habe es in den letzten Jahrzehnten so gut wie nicht gegeben. Einzig die an das Kloster der Franziskanerinnen grenzenden Gartenteile wurden 1950 zu einer Sport- und Spielfläche für die Mädchenrealschule umgestaltet.

Die Stadtmauer mit Zwinger, Toren und Graben sei 1258 als starke Verteidigungsanlage errichtet worden. Heute ist sie nur noch in Teilen erhalten und sichtbar. Im 16. Jahrhundert wurden Gärten wegen steigender Einwohnerzahlen von innerhalb der Mauer nach draußen verlegt, so die Recherchen der Referentin in verschiedenen Quellen. Die Gärten wurden teilweise mit Brunnen und Gartenhäuschen ausgestattet, von denen einige noch heute erhalten sind. Aus den ursprünglichen Gemüsegärten entwickelten sich im Laufe der vergangenen Jahrzehnte in den meisten Fällen Ziergärten. Die Eigentümer der Gärten sind im Archiv der Stadt seit 1686 erfasst. Weitere Infos über Grabengärten anderer Orte im Landkreis Kitzingen sind Teil der Ausstellung. Volkachs Zweiter Bürgermeister Udo Gebert dankte den Organisatoren und wünschte der Ausstellung viele interessierte Besucher.

Die Ausstellung im Museum Barockscheune kann bis zum 26. Juni besucht werden. Die Öffnungszeiten sind Freitag von 14 bis 17 Uhr sowie Samstag, Sonntag und Feiertag von elf bis 17 Uhr. Der Besuch der Wechselausstellung im Foyer ist kostenfrei.