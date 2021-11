Heinrich und Brigitte Sandreuter, geborene Firnbach, aus Seinsheim feierten ihre goldene Hochzeit. Für die Gemeinde Seinsheim gratulierte Bürgermeisterin Ruth Albrecht.

Kennengelernt hat der gebürtige Marktbreiter seine Brigitte im Dezember 1968 beim Tanz im Saalbau Ruth in Obernbreit. Geheiratet wurde am 28. Oktober 1971 im Schönstattheim in Würzburg, wo Brigitte Firnbachs ehemalige Lehrstelle war.

Heinrich Sandreuter (73) ist pensionierter Finanzbeamter. 42 Jahre war er im Finanzamt tätig. Brigitte Sandreuter (70) arbeitete im hauswirtschaftlichen Bereich im AWO-Seniorenheim in Marktbreit. Das Jubelpaar hat zwei Söhne und vier Enkelsöhne, die ihr ganzer Stolz sind.

Gemeinsame Reisen und der Garten sind ihre Hobbys. Ihr Motto war und ist: "Zusammenhalten, egal was das Leben bringt, und dankbar sein für jeden gemeinsamen Tag."