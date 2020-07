Zusammenarbeit heißt der Grundstein für die guten Ergebnisse

In zwei aufeinander folgenden außergewöhnlichen Feierstunden verabschiedete Schulleiter Bernd Lussert die Absolventinnen und Absolventen der beiden neunten Klassen der Mittelschule Kitzingen-Siedlung (MKS). Die Schule entschloss sich, jede Klasse einzeln in die Mensa zu einer eigenen Abschlussfeier einzuladen und in würdigem Rahmen die Abschlusszeugnisse zu überreichen.

"Es war uns ein besonderes Anliegen, dass Eltern und Gäste an der Feier teilnehmen können, denn uns kommt es auf ein gutes Miteinander von Familie und Schule an", sagte die Klassenlehrerin der 9a Petra Nellen. Schulleiter Bernd Lussert rief den Neuntklässlern zu, mit Optimismus und Mut in die Zukunft zu starten. Er wünschte ihnen für ihren weiteren Lebensweg alles erdenklich Gute.

Nächstes Ziel: Ausbildung und weiterführende Schulen

Diese Wege sind zwar unterschiedlich, jedoch mit guten Perspektiven für die Zukunft: 60 Prozent der Schüler wechseln an weiterführende Schulen, 40 Prozent unterschrieben Ausbildungsverträge in Handwerk, Industrie und im Dienstleistungsbereich.

Die Klassenlehrerin der 9b, Lena Weigel, hob die "für die Siedlung typische", enge Beziehung zwischen Eltern, Schülern und Schule heraus: "Die Zusammenarbeit mit Ihnen war der Grundstein für diese guten Ergebnisse an der MKS. Wir gehen und sitzen zwar auf Abstand, aber im Herzen sind wir beieinander!".

Den geistlichen Impuls setzte Pfarrer Simon Gahr, der viele Schüler schon seit der Grundschule kennt. Er verglich das letzte außergewöhnliche Schuljahr symbolisch mit dem Schiefen Turm von Pisa, denn jeder von uns hat kleine Macken; diese machen uns als Menschen einzigartig und besonders!" Abschließend sang das ganze Kollegium der MKS für die Schüler Segenswünsche mit dem Lied "Sei behütet". Für den musikalischen Rahmen sorgten Fachlehrer Tobias Schmitt und Lehrerin Petra Nellen.

Die Jahrgangsbesten: Für besondere Leistungen wurden drei Schüler ausgezeichnet und mit Buchgutscheinen belohnt: Erik Otto (9b) und Justin Michalsky (9a) jeweils mit einer Durchschnittsnote von 2,2 sowie Anna Eberling (9b) mit einem Durchschnitt von 2,3.