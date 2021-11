Seit insgesamt 110 Jahren sind Irmgard Dünnfelder und Walter Frank im Segnitzer Gesangverein aktiv und nach wie vor singen sie kräftig im Sopran und Bass mit. Am Mittwoch erhielten sie im Rahmen der Jahreshauptversammlung des Vereins die goldenen Ehrennadeln des Fränkischen und des Deutschen Sängerbundes. Walter Frank war in seinen 60 Jahren aktiver Mitgliedschaft nicht nur ein fleißiger Sänger, er war auch mehr als 20 Jahre Mitglied im Vorstand, davon sechs Jahre Vorsitzender. Er ließ es sich am Mittwoch nicht nehmen, seinen Sangeskollegen und Kolleginnen ein Gläschen Sekt auszugeben.

Rückblickend auf fast zwei Chorjahre unter Pandemiebedingungen berichtete der stellvertretende Vorsitzende Manfred Schendel vor allem davon, was nicht war: Statt der üblichen über 30 Singstunden fand nach dem Lockdown und langem Verbot genau eine Chorprobe mit entsprechendem Hygienekonzept statt, bevor es im Herbst 2020 erneut zu einem Verbot kam. Auch die sonst üblichen Auftritte im Jahreslauf entfielen sämtlich, nicht einmal Geburtstagsständchen wurden gesungen. Die "Zahlen zu diesem eigenartigen Jahr" fasste Kassier Willi Zink zusammen und konnte trotz fehlender Einnahmen aus Veranstaltungen ein ganz leichtes Plus vermelden – den Zuschüssen der Gemeinde und des Sängerbundes sei Dank. "Wir sind gut über die Runden gekommen", kommentierte er, "hoffen wir, dass es in Zukunft wieder besser wird." Die Chorleiterin Annelies Gaar bedankte sich vor allem für das Durchhaltevermögen ihrer Sängerinnen und Sänger, von denen alle bei der Stange geblieben sind. 56 Mitglieder zählt der Verein derzeit, von denen 25 aktiv singen. Der Altersschnitt liegt bei rund 66 Jahren, Verstärkung ist also immer willkommen. Dass bei allem Coronafrust die Lust aufs Singen nicht vergangen ist, zeigten die Chormitglieder ebenfalls am Mittwoch: In gewohnter Qualität klangen am Ende zwei kleine Liedchen durch den Gastraum, die kurz den Pandemie-Alltag vergessen machten.