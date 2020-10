Marktsteft vor 57 Minuten

Zurückliegender Diebstahl und Hausfriedensbruch aufgeklärt

Im Polizeibericht vom Dienstag wurde über einen Hausfriedensbruch in einer Garage in der Schützenstraße in Marktbreit berichtet. Dieser und ein zurückliegender Diebstahl sei nun von der Polizeiinspektion Kitzingen aufgeklärt worden, hieß es von der Polizei in einer Pressemeldung. Am Donnerstag zur Mittagszeit habe der Eigentümer der Garage den gesuchten Mann wieder vor seinem Wohnanwesen beobachten können. Daraufhin lief er laut Polizeibericht dem Beschuldigten nach und verständigte gleichzeitig die Inspektion Kitzingen.