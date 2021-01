Vor zehn Jahren kam die Vogelsburg in neue Hände. Die Augustinerschwestern übergaben die Vogelsburg offiziell an die Stiftung Juliusspital. Die Meldung dazu am 4. Januar 2010 lautete: "Seit 1. Januar ist das Würzburger Juliusspital Eigentümer der Vogelsburg und der Weinberge mit einer Fläche von rund zwei Hektar. Die Augustinerschwestern hatten ihren gesamten Grundbesitz im Sommer 2010 an die Stiftung verkauft. Die will den von den Schwestern schon in den 60er Jahren begonnenen ökologischen Weinbau weiterbetreiben. In neuen Händen ist auch der Gastronomiebetrieb auf der Vogelsburg. Seit 1957 hatten auf der 874 erstmals urkundlich erwähnten Vogelsburg bei Volkach Augustinusschwestern das Sagen. Zuletzt lebten fünf Schwestern in einer nichtklösterlichen Lebens- und Gebetsgemeinschaft in der Anlage. Sie arbeiteten in der Kirche, betrieben ein Tagungshaus und bewirtschafteten Weinberge mit einer Gesamtanbaufläche von zwei Hektar."

Vor 20 Jahren sorgte ein Brand in der Schernauer Dorflinde für Aufregung. Unbekannte hatten in der hohlen Dorflinde Feuerwerkskörper angezündet. Der Baum fing Feuer, es musste bis in die Morgenstunden gelöscht werden. Der damalige stellvertretende Landrat Lothar Voltz betonte damals: "Die Dorflinde, die ungefähr 300 Jahre alt ist, ist uns Schernauern sehr wichtig. Als traditioneller Dormittelpunkt soll sie unbedingt erhalten bleiben". Weshalb auch ein Baumchirurg gerufen wurde, um den Baum zu retten.