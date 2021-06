Vor 20 Jahren fiel die Entscheidung: Segnitz bekommt eine neue Brücke. Zwei Schiffsunfälle sorgten letztlich für die Entscheidung. Die alte Mainbrücke wird durch einen Neubau ersetzt, der ohne Pfeiler im Fluss auskommt. Das klare Bekenntnis zu einem Neubau ist das Ergebnis eines gemeinsamen Gesprächs von Vertretern der Regierung von Unterfranken, der Wasser- und Schifffahrtsdirektion Süd (Würzburg), des Straßenbauamts, des Landratsamts Kitzingen und der Gemeinden am jeweiligen Brückenende.

Den größten Ansturm seit Bestehen erlebt das Marktbreiter Malerwinkel-Museums bei der Römer-Ausstellung im Jahr 2001. 6000 Gäste wurden durch das Museum geschleust. Besonderer Anziehungspunkt waren Funde, die bei den Ausgrabungen zwischen 1986 und 1992 auf dem Kapellenberg in Marktbreit zu Tage gefördert worden seien. Dort hat es nachweislich ein Römerlager gegeben, was den Marktbreiter Heimatverein veranlasste, in Zusammmenarbeit mit der Uni Würzburg einen Römerwanderweg aus der Taufe zu haben.

Vor zehn Jahren gibt es in Geiselwind ein Jubiläum zu feiern: Vor 30 Jahren rief Anton Strohofer zur Betriebseröffnung seines Autohofs in Geiselwind das erste Trucker- & Countryfest ins Leben. Zum Geburtstagsfest, zu dem Tausende von Gästen erwartet werden, haben sich Truck Stop, Tom Astor, Gunter Gabriel und Nicki angesagt. Zudem ist ein Weltrekordversuch geplant: 13 Lastwagen mit je 17 Metern Länge werden mit einem durchgehenden Airbrushmotiv zum Thema "Aussterbende Tierwelt" gesprayt. Es soll das "längste Kunstwerk der Welt" mit 221 Metern entstehen.

In Kitzingen läuft derweil die Gartenschau. Bei einer Live-Sendung des Bayerische Rundfunk mit Moderator Volker Heißmann sind beispielsweise Angelika Milster und die Erste Allgemeine Verunsicherung am Start.